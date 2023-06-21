شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب: مصر قفزت عدة مراكز في تحسين خدمات الإنترنت فائق السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر حققت قفزات هائلة في مجال تحسين خدمة الإنترنت فائق السرعة باستخدام الألياف الضوئية، بالإضافه إلى تدعيم البنية التحتية اللازمة لوصول خدمات الإنترنت إلى القرى والنجوع بمختلف الأقاليم .

وثمن بدوي عقب اجتماع لجنة الاتصالات اليوم المخصص لمناقشة ضعف شبكات المحمول وضعف خدمة الإنترنت التعاون المثمر بين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ومسئولي وزارة الاتصالات ومسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التعاطي مع كافة الشكاوى التي ترد إلى اللجنة من النواب بمختلف الدوائر والأقاليم والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأشاد بدوى باستراتيجية وزارة الاتصالات لبناء مصر الرقمية، والتى ترتكز على عدد من المحاور التى تستهدف تحقيق التحول الرقمى فى كافة قطاعات الدولة، وبناء القدرات ودعم الإبداع الرقمى، بالإضافة لتوفير بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وإعداد الإطار التشريعى والتنظيمى الداعم لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشف عن الاتفاق مع مسئولي الجهاز القومي على علي إطلاق سيارات متخصصه لقياس الجودة و تعمل على تحديد الأماكن التي تعاني من ضعف الشبكات، وبعد تحديدها يقوم الجهاز بإخطار شركات الاتصالات لتركيب وتدعيم شبكات المحمول في المناطق الضعيفة، وذلك فى كافة أنحاء الجمهورية .

وكانت لجنة الاتصالات قد نظرت اليوم طلبات الإحاطة منها المقدمة من النائب هشام الحصري، بشأن ضعف شبكات المحمول في مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية و النائب محمود نجيب مشعل، بشأن حظر وإيقاف في جميع أرقام التليفونات بكل الشبكات والتي غير مسجله بالرقم القومي وتحديث البيانات كل 6 شهور.