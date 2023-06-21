شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "مستقبل وطن": النشاط المجتمعى للحزب اعتمد على الانتشار بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم وعضو مجلس الشيوخ، إن النشاط المجتمعي لـ"مستقبل وطن" اعتمد على الانتشار في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف فى كلمته بأكبر ملتقى للأحزاب السياسية، أن الحزب نظم العديد من الفعاليات، ومنها مسابقة اوائل الطلاب، ومعارض المستلزمات الدراسية، ومراجعات للطلاب في مختلف المراحل، ودورات تدريبية، ودوري مستقبل وطن، ورحلات عمرة للأم المصرية، ومبادرة شتاء دافئ، بالإضافة إلى خدمة الأسر الأكثر احتياجا، وتنظيم حملات محو الأمية، وتنظيم ندوات للمرأة في كافة المحافظات، بالإضافة إلى المبادرة الأهم والأضخم "هدية الرئيس".

وانطلقت منذ قليل المرحلة الأولى لأكبر ملتقى سياسي بمشاركة حزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن وحزب مصر الحديثة وحزب المؤتمر، وتحالف دعم الأحزاب السياسية الذي يضم 42 حزبا، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ويحضر المؤتمر أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة.

ويهدف الملتقى، لتسليط الضوء على جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وعرض الرؤية المستقبلية من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية التي سيتم مناقشتها من خلال نوابهم بغرفتي البرلمان.

ومن المقرر أن يواصل المؤتمر مراحله خلال الفترة المقبلة بالمرحلة الثانية قطاع الصعيد وينعقد في محافظة سوهاج، والمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة في الإسكندرية.