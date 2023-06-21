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تيسير مطر يطالب بتتعديل قانون الانتخابات والتحول للقائمة الملطقة

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القاهرة - سامية سيد - طالب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين تحالف الاحزاب المصرية، بمواصلة تفعيل قرارات التحفظ على أموال الإخوان.

وأضاف في كلمته في ملتقي الاحزاب السياسية أن التحالف له العديد من المطالبات بتعديل قوانين الانتخابات بما يدعم  القائمة المطلقة.

وتابع أن هناك ثوابت يسير عليها التحالف، أهمها دعم الدولة المصرية والرئيس السيسي، وما يقوم به من إنجازات كبرى يشهد له كل مواطن مصري..

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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