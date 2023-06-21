شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يطالب بتتعديل قانون الانتخابات والتحول للقائمة الملطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين تحالف الاحزاب المصرية، بمواصلة تفعيل قرارات التحفظ على أموال الإخوان.

وأضاف في كلمته في ملتقي الاحزاب السياسية أن التحالف له العديد من المطالبات بتعديل قوانين الانتخابات بما يدعم القائمة المطلقة.

وتابع أن هناك ثوابت يسير عليها التحالف، أهمها دعم الدولة المصرية والرئيس السيسي، وما يقوم به من إنجازات كبرى يشهد له كل مواطن مصري..