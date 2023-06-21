شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر الحديثة يقترح إنشاء منصة لتوظيف الشباب وتحالف للتواصل مع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن الملتقى السياسي يؤكد أن الأحزاب موجودة على الأرض والحياة السياسية لا يمكن أن تكون موجودة وثرية بدون الأحزاب، مشيرًا إلى أن ملتقى الأحزاب السياسية يبين للشارع أن الأحزاب موجودة ومتفقة مع بعضها، رغم التنافس الذي بينها، إلا أن ما يهمها في النهاية هو الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن حزب مصر الحديثة يتبنى مبادرة جديدة، وهي إنشاء منصة لتوظيف الكفاءات وجميع الفئات، وتكون منصة عالمية، نستعرض من خلالها خبرات تلك الكفاءات، لتساعد الشباب كثير في التوظيف.

من جانبه، قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن الحزب يرفع شعار المواطن أولا، كما يرفع شعار بناء مصر الجديدة اقتصاديا واجتماعيا، مشيرًا إلى أنه بالتوازي مع هذا فإن الحزب يؤدي دوره التشريعي والرقابي، ساعيا إلى تحقيق المصلحة العامة.

وأوضح أن الحزب لم يرفض أي قانون إلا من خلال معايير دستورية، ولنا مواقفنا في كافة التشريعات المطروحة، بالشكل الذي يحقق طموحات المواطنين، ليكون أكثر فاعلية وشفافية.

وسلط على أبرز مشاركات الحزب تحت قبة البرلمان، والتي منها المشاركة في تعديل قانون تيسيرات استيراد السيارات المقيمين بالخارج، إضافة إلى العديد من طلبات الإحاطة منها المتعلق واقعة مدرسة المعتمدية بنات كرداسة، كما رفض الحزب قانون الاعتمادات المستندية، ورفض فرض عقوبات على التسرب من التعليم.