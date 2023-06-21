بينهم 7 في حالة حرجة.. جرحى في انفجار قوي بالعاصمة الفرنسية

الشارقة - اميمة ياسر -

وقع انفجار قوي تسبب في حريق كبير بمبنى وسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، كما أدى إلى انهيار جزء من المبنى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث تسبب بإصابة 16 شخصا، بينهم 7 في حالة حرجة.

وقالت شرطة باريس إن "انفجار غاز" وقع بالدائرة الخامسة في العاصمة.

في الوقت ذاته، صرح مكتب المدعي العام في باريس، بأنه "لا شيء يمكّننا من تحديد أسباب الانفجار في هذه المرحلة".

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في تغريدة عبر تويتر: "هناك حريق في شارع سان جاك بالدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخلون. رجاء لا تعرقلوا تدخلهم وتجنبوا المنطقة".

وأضافت وسائل الإعلام المحلية أن فرق الإنقاذ تدخلت بحثا عن عالقين داخل المبنى المتضرر.