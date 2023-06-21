انت الان تتابع خبر "غواصة الأعماق".. الكشف عن سيناريو مرعب لاختفائها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستبعد غالو بحسب شبكة "سكاي نيوز" أن يكون الحادث قد وقع في قاع المحيط، حيث يرى أن الغوص إلى القاع يستغرق ساعتين، بينما فقد الاتصال بالغواصة بعد حوالي ساعة وخمس وأربعين دقيقة عند غمر المياه لجهاز الاتصال.وأضاف غالو: "إذا لم يكونوا موجودين (في موقع الحادث)، فهذا يعني أن شيئا ما قد حدث في الطبقات الوسطى من الماء ما أدى إلى انقطاع الكهرباء أو الاتصالات اللاسلكية".

ويعتقد الخبير أن الانفجار قد يكون "مرعبا"، إذا كان هذا السيناريو صحيحا، فيجب حسبه أن تكون غواصة الأعماق قريبة من آخر مكان أرسلت فيه إشارة إلى السطح، مضيفا أن بعض الحطام يمكن أن يطفو على السطح، بينما ينزل البعض الآخر إلى القاع.

وأكدت شركة OceanGate Expeditions يوم الاثنين، اختفاء غواصة الأعماق المأهولة والمصممة لإيصال السياح إلى موقع غرق سفينة "تيتانيك"، حيث تحمل خمسة أشخاص فقد الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد.

وذكرت التقارير أن الغواصة تتوفر على كمية من الهواء كافية لمدة أربعة أيام، حيث أوضح خفر السواحل أن الهواء ما يزال يعمل إذا لم يتضرر الجهاز ولا يزال يعمل، لكنه سينفد عند الساعة 13:30 بتوقيت موسكو يوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام أن الملياردير البريطاني، هاميش هاردينغ، وغواص الأعماق المخضرم الفرنسي بول هنري نارجيولي ومؤسس رحلات "تيتانيك تورز" الأمريكية ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داود وابنه، قد يكونون على متن الغواصة.