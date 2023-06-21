انت الان تتابع خبر الصحة العالمية: تعطل ثلثي المرافق الصحية بمناطق القتال السودانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت المنظمة بأن حوالي 11 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية، مبدية قلقها بشأن محاولات السيطرة على أوبئة الحصبة والملاريا وحمى الضنك المستمرة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي بجنيف، إن "حوالي ثلثي المرافق الصحية في المناطق المتضررة خارج الخدمة".



وتابع أن "الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والمستودعات الطبية وسيارات الإسعاف والعاملين الصحيين تمنع المرضى والعاملين الصحيين من الوصول إلى المستشفيات".

وتحققت المنظمة الأممية من 46 هجوماً طال مرافق الرعاية الصحية منذ بدء القتال.

وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أوقعت أكثر من ألفي قتيل، وفقاً لتقديرات يرى خبراء أنّها أقلّ بكثير من الواقع.

والأربعاء، استيقظ سكان العاصمة السودانية على تجدد القصف المدفعي والمعارك مع انتهاء هدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع امتدت ثلاثة أيام، فيما شهدت ولاية جنوب كردفان أعمال عنف كثيفة منذ الصباح الباكر.

وأشار غيبريسوس إلى أن "الخطر الذي تشكله الأوبئة سيزداد خلال موسم الأمطار القادم، في ظل صعوبة الوصول إلى مياه صالحة للشرب، ونزوح السكان ومحدودية القدرة على اكتشاف تفشي الأمراض مبكراً".

وأضاف أن "منظمة الصحة العالمية أطلقت الأسبوع الماضي نداءً للتمويل بقيمة 150 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للمتضررين من العنف في السودان، والذين فرّوا إلى البلدان المجاورة".

واختتم: "أشعر بقلق عميق على صحة ورفاهية الشعب السوداني، ومنظمة الصحة العالمية تستكشف جميع السبل لتقديم الدعم الذي يحتاجون إليه".