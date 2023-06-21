مؤتمر لندن بين دعوات الحرب والتعافي ..مالقصة

ياسر رشاد - القاهرة - لا يخفى على أحد الدعوات التى قادها رئيس الوزراء البريطانى الأسبق بوريس جونسون حول ضرورة مواجهة روسيا عسكرياً و دعم أوكرانيا فى مواجهتها فى تلك المواجهة التى مازال العالم يئن تحت وطأة أثارها بشكل عام و يعانى البريطانيون منها بشكل خاص لاسيما و رئيس الوزراء الحالى ريشى سوناك قاد دعوات الإستمرار الأوروبى فى دعم أوكرانيا مهما يكن الثمن واليوم يدعو زعماء العالم إلى مؤتمر دعم أوكرانيا للتعافى من أثار العالم .

موقف المملكة المتحدة من روسيا

تصدرت المملكة المتحدة قائمة دول الإتحاد الأوروبى الداعمة لأوكرانيا مادياً وعسكرياً وهو ماترجمه الخطاب الأول لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الذى أكد فيه أنه يجب هزيمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهما كان الثمن حيث قدمت بريطانيا إلى أوكرانيا دعماً مادياً بلغ نحو ٢,٨ مليار دولار ومازال متدفقاً حتى لحظة كتابة تلك السطور كما أستضافت برنامج إنتر فيلكس المعني بتدريب عشرة آلاف جندى أوكراني لمدة ثلاثة أشهر كما قدمت دعماً عسكرياً كبيراً بمنح أوكرانيا دبابات تشالنجر 2 التي تشتهر بقوتها وقدراتها المتطورة و تشير عدة تقارير إلى أن إستباق لندن لتقديم الدعم إلى أوكرانيا يهدف إلى إثبات قوتها وإستقلاليتها عن الإتحاد الأوروبى خاصة بعد خروجها من الإتحاد الأوروبى كما يهدف هذا الدعم إلى محاولة تحجيم المد الروسي و إنهاك قوى موسكو فى الحرب قبل أن تزداد قوتها و تمتد أذرعها لكافة أرجاء القارة العجوز .

مؤتمر لندن لتعافى أوكرانيا من أثار الحرب

إستمراراً لتدفق الدعم البريطاني إلى أوكرانيا دشن رئيس الوزراء البريطاني النسخة الثانية من مؤتمر لندن والذي دعا إليه عدد من الدبلوماسيين والسياسين أبرزهم وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن و الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والذى يهدف إلى دعم التعافي الإقتصادي الأوكراني والوصول به إلى مرحلة الإستقرار حيث تلقت أوكرانيا قرابة ٤٠مليار دولار ضمن خطة المارشال الخضراء التى تهدف إلى إعادة تعافى الإقتصاد الأوكراني.

كما ستقدم بريطانيا مساعدات إلى أوكرانيا بقيمة ٣ مليارات دولار عن السنوات الثلاثة المقبلة كما من المقرر تقديم قرابة ٢٠مليون دولار من أصل ٢٥٠ مليون دولار مساعدات إنمائية لإعادة الإعمار حيث قدرت خسائر العام الأول للحرب بنحو ٤١١مليار دولار فيما قدمت الولايات المتحدة نحو ٤٠ مليار دولار إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب بالإضافة إلى الدعم العسكري كما أعلن وزير الخارجية على هامش مؤتمر لندن عن تقديم بلاده مساعدات مالية إضافية تبلغ نحو ١,٣ مليار دولار كما توعدت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأن تدفع روسيا ثمناً غالياً لخوضها تلك الحرب داعيين العالم بدعم أوكرانيا للتعافى من أثر الحرب ولكن من سيدعم العالم للتعافى من أثر تلك الحرب