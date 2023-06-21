شهيد فلسطيني وإصابة 15 آخرين في هجوم لجيش الاحتلال ومستوطنين على ترمسعيا

ياسر رشاد - القاهرة - اندلعت مواجهات عنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين من جهة، وسكان بلدة ترمسعيا شرقي رام الله من جهة أخرى، اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني، بعد إصابته برصاصة في الصدر، فضلًا عن إصابة 3 آخرين بالرصاص الحي.

وحسب شبكة سكاي نيوز، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين مسلحين يطلقون النار باتجاه سكان البلدة الفلسطينية، بعد أن هاجموها وأحرقوا عشرات المنازل والمركبات بها.

وأكدت وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين من سكان ترمسعيا، موضحًا أن هناك "استنفارًا شعبيًا" في البلدة للتصدي لهجمات المستوطنين.

وقال عوض أبو سمرة من البلدة لـ"فرانس برس"، إنه "في ساعات الظهيرة هاجم نحو 200 مستوطن البلد وحرقوا محاصيل في الأراضي الزراعية بكميات كبيرة، وحرقوا وحطموا أكثر من 20 بيتًا، وحرقوا عشرات المركبات".

وأضاف أبو سمرة: "أطلق المستوطنون علينا عيارات نارية وعندما حضرت الشرطة والجيش الإسرائيلي أطلقوا علينا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع".

وتابع: "لدينا 15 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي وعشرات الإصابات بالاختناق"، مشيرًا إلى أن "مواجهات جرت في البلدة مع الجيش الذي يحرس المستوطنين".

جاء ذلك غداة مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين، إصابة أحدهم خطرة، في هجوم مسلح الثلاثاء قرب مستوطنة عيلي بين مدينة رام الله ونابلس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "تم إطلاق النار والقضاء على مهاجمين أحدهما في مكان الهجوم والآخر بعد فراره".