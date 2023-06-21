شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تفتح ملف مشاكل المواطنين بقطاع الرى وتطالب بحل العقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن تضرر واضعى اليد بأسوان من قرار وزير الموارد المائية والرى الأسبق، بتحرير محاضر وتحصيل غرامات من المنتفعين.

وأوضح مدير عام الشئون القانونية بوزارة الرى أن تحرير محاضر بالمخالفات ضد المنتفعين يتم بمقتضى القانون، وذلك بسبب تعدى المنتفعين على الحصص المائية المقررة لبعض الأراضى الأخرى المصرح لها باستخدام المياه، فضلاً عن أن وقف الإجراءات القانونية ضد المتعدين سوف يشجع على المزيد من التعديات، خاصة مع وجود ظهير صحراوى كبير لتلك الأراضى. وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة الموضوع باجتماع مقبل بحضور الدكتور وزير الموارد المائية والرى.

كما ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن الإسراع فى تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للكوبرى الواقع على ترعة البوهية فى الكيلو 6200، وضرورة تدبيش جسر النيل أمام نادى ميت غمر الرياضى بمركز ميت غمر- محافظة الدقهلية حفاظاً على المجرى المائى، وكذلك طلب بشأن المطالبة بتغطية مصرف قرية البوها التابعة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية نظراً لمروره داخل الكتلة السكنية ولتوسيع الطريق حفاظاً على حياة الأهالى.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الدقهلية، أنه تم تصنيف الحالة الإنشائية للكبارى الواقعة على المجارى المائية بمحافظة الدقهلية، وتبين أن الكوبرى الواقع على ترعة البوهية بحالة إنشائية حسنة، ويسمح بمرور المعدات والمركبات عليه بصورة آمنة، فضلاً عن قيام الإدارة بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لجسم الكوبرى، وإنشاء درابزين له.

وأشار إلى أنه تم رفع طلب تدبيش جسر النيل أمام نادى ميت غمر الرياضى لمعهد بحوث النيل لتحديد طريقة تنفيذ أعمال الحماية والتدبش المطلوبة، وإعداد مقايسة التنفيذ والتى قدرت بنحو 30 ألف جنيه، إلا أن نادى ميت غمر رفض سداد رسوم المقايسة مما تسبب توقف تنفيذ الأعمال المطلوبة.

وعقب المهندس مدير عام صرف جنوب الدقهلية، بانه لا تنطبق معايير التغطية الواردة فى المنشور الوزارى رقم (4) لسنة 2017 على الجزء المراد تغطيته من مصرف البوهية، وفى حالة الرغبة فى تنفيذ التغطية لتوسعة الطريق لا بد من قيام محافظ الدقهلية بمخاطبة وزير الموارد المائية والرى فى هذا الشأن مع ضرورة قيام المحافظة بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ التغطية المطلوبة.

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة فنية لمعاينة كوبرى البوهية وإعداد تقريراً عنه، وطلب تدبيش جسر النيل أمام نادى ميت غمر على الدكتور وزير الموارد المائية والرى لتدبير الاعتمادات المالية لهذا الشأن ومخاطبة محافظ الدقهلية لوزير الموارد المائية الرى حول تنفيذ التغطية المطلوبة على نفقة المحافظة.