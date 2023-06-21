مشاركة قوية لتنسيقية الشباب فى ملتقى الأحزاب السياسية

القاهرة - سامية سيد - شهدت ملتقى الأحزاب السياسية، مشاركة خاصة من ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث استعرض النائب عمرو يونس، أمين سر تكتل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جهود وأنشطة التنسيقية على مدار الفترة الماضية.

وأكد على أنه من حسن الطالع أن يتم هذا التجمع الحزبى والسياسى مع ذكرى التأسيس الخامسة للتنسيقية وهو الكيان الذى يؤمن بالتعددية والتنوع بمشاركة 26حزبًا والحريصة على دعم الحياة السياسية بإتاحة الفرصة للكوادر الشبابية فى الانخراط فى عمل منتظم بما يعزز الممارسة الديمقراطية الصحيحة وفقا لمفهومها سياسة بمفهوم جديد.

وأستعرض النائب عمرو يونس الجهود التشريعية والرقابية لنواب التنسيفية بمجلسى النواب والشيوخ على مدار الفترة الماضية، مؤكدًا على أن هذه الأنشطة تضمنت 12 مشروع قانونعدد كبير من الأدوات الرقابية ما بين طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة والمناقشات العامة، بجانب دراسات مجلس الشيوخ والتى وصل عددها لـ 8دراسات.

ولفت النائب عمرو يونس إلى أن المحور الاجتماعى على المستوى التشريعى كان من أولويات نواب التنسيقية، حيث مشاركة حزب مستقبل وطن لإقرار قانون قادرون بإختلاف والتعديلات الخاصة بحماية المستهلك والولاية على المال وحظر زواج الأطفال، ومصحات العلاج، بجانب ممارسة الدور الرقابى المختلف على ضبط الأسعار وتوفير الأراضى الخاص ببناء المستشفيات وغيرها من الموضوعات التى تصب فى صالح المواطن.

وأكد أيضا بأن المحور الاقتصادى كان من الأولويات أيضا حيث تعديلات سوق المال بشأن شهادات الكربون والدور الرقابى الخاص بتقييم أصول الشركات والديون الخارجية وأعباء الموازنة، بجانب الدراسات الخاصة بتفعيل التعاونيات وزراعة القطن، مشيرا إلى أن هذه الجهود جزء من استراتيجة عمل يتم العمل بشأنها على مدار الفترة الماضية بما يحقق التكامل والتعاون من أجل مصلحة المواطن والوطن من خلال جميع ممثلى الأحزاب داخل التنسيقية.

من جانبه استعرض مصغب أمين، أمين سر مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، جهود التنسيقية بما تخدم الجهود المجتمعية على مدار الفترة الماضية والتى تضمنت أنشطة وفعاليات وبرتوكلات مع ممثلى الحكومة وذلك من خلال الشباب المؤمن بقيمة الوطن ومصلحته على أرض الواقع.