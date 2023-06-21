انت الان تتابع خبر "كشك ماريا" يثير تفاعلاً في العراق.. قرار حكومي بإعادته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اثار مقطع فيديو لبكاء فتاة في بغداد تدعى "ماريا" تفاعلاً قوياً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تهديم كشك تعمل به بحجة "الضريبة".



وتدير "ماريا" كشك بيع الوجبات السريعة لطلبة الجامعات في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو يتضمن بكاء فتاة بعد تهديم كشك خاص بها على خلفية رسوم الضريبة، وطالب رواد مواقع التواصل بإعادة حق الفتاة التي وصفوها بـ"الرائعة وهي تبحث عن مصدر رزقها".

بعد هذا الأمر، كشف المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، هشام الركابي أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بفتح تحقيق ومحاسبة كل من ابتز ماريا باسم الدولة.

كما وجه امين بغداد عمار موسى كاظم باعادة نصب "كشك ماريا فود" على حسابه الشخصي وإحالة الموظف المقصر الذي اقدم على هدم الكشك للتحقيق.

وذكر بيان للامانة أن "امين بغداد تواصل هاتفياً مع مارية واكد تضامنه الشديد معها ومع مشروعها وتقديم الدعم الكامل لها من قبل امانة بغداد".

واضاف أن "امين بغداد تعهد باعادة نصب كشك جديد لماريا على حسابه الشخصي وتأمين الاجراءات الادارية اللازمة لضمان حقوقها في الدائرة البلدية، كما وجه بمحاسبة واحالة الموظف المقصر الذي اقدم على هدم كشك مارية فود دون الرجوع لرئيسه الاعلى واحالته للتحقيق".