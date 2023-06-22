شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولي يستعرض الأداء البرلماني لمستقبل وطن خلال ملتقى الأحزاب السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، النشاط البرلماني للحزب خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرا إلى أنه الحزب تقدم بـ 249 سؤال و4328 طلبات الإحاطة ، وبلغ عدد النواب المتحدثين عن الحزب نحو 252 نائبا.

جاء ذلك خلال أكبر ملتقى سياسي بمشاركة لفيف من التكتلات والأحزاب المصرية، حيث يستعرض المشاركون جهود الأحزاب السياسي خلال العام الماضي ورؤيتهم للعام المقبل، وذلك تحت عنوان «مشاركة من أجل الوطن..حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل».

وتطرق إلى أبرز التشريعات التي شارك فيها الحزب، خلال دور الانعقاد الثالث،. والتي من بينها مشروع قانون المجلس الأعلى صناعات السيارات صديقة البيئة، وتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، وإصدار قانون الهيئة العامة للنقل النهري، ومشروع تعديل أحكام المدنية ومشروع قانون تعديل الأسلحة والأخير، مشروع قانون العلاوات، ومشروع قانون تنظيم أحكام الشهر العقاري، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام المقاولين وتعوضيهم، ومشروع قانون تعديل قانون بمنح التزام البنية يذة الفوقية واستغلال وصيانة ميناء تحيا مصر.

ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إلى أن كل قانون صدر كان لصالح المواطن وأحدث طفرة نوعية.

وأشار إلى مشروعات قوانين مجلس الشيوخ، والتي منها مشروع إنشاء صناعات السيارات ومشروع تعديل قانون العرضيات والمقاولات، وقانون الاستثمار وقانون السلك البدلوماسي، ومشروع قانون المخالفات، ومشروع قانون مصر القومية وبعض القوانين يشارك فيها الأحزاب الأخري.