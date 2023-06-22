شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: ملتقى الأحزاب السياسية مكمل للحوار الوطني و30 يونيو أنقذت البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديموقراطي، إن هدف الحزب أن يكون داعما للدولة المصرية ومؤسساتها، وهويعمل في ظهر الوطن لمواجهة كل المخططات الدولية، مشيرًا إلى أن الحزب أدى واجبه بكل إخلاص وشرف خلال ثورة 30 يونيو، والذي لولاها كانت ستعاني مصر من الخراب والدمار.

جاء ذلك خلال أكبر ملتقى سياسي بمشاركة لفيف من التكتلات والأحزاب المصرية، حيث يستعرض المشاركون جهودالأحزاب السياسي خلال العام الماضي ورؤيتهم للعام المقبل، وذلك تحت عنوان «مشاركة من أجل الوطن..حصاد عاممضى.. رؤية عام مُقبل».

جاء ذلك خلال أكبر ملتقى سياسي بمشاركة لفيف من التكتلات والأحزاب المصرية، حيث يستعرض المشاركون جهودالأحزاب السياسي خلال العام الماضي ورؤيتهم للعام المقبل، وذلك تحت عنوان «مشاركة من أجل الوطن..حصاد عاممضى.. رؤية عام مُقبل».

وأشار "الشهابي"، أن الحوار الوطني مرحلة جديدة للمشاركة من كافة الأحزاب السياسية، وملتقى الأحزاب السياسية هو استكمالا للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنهم أعدوا رؤية جديدة حول ال 113 قضية التي يناقشها الحوار الوطني، وأصبح الحزب يمتلك برنامجين،الأول برنامج سياسي أعد عام 2000، وبرنامج اعد للمشاركة في الحوار الوطني.