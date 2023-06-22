شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يشارك فى ملتقى الأحزاب السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد ملتقى الأحزاب السياسية مشاركة كبيرة من أحزاب تحالف الأحزاب المصرية، والذي قام عدد من رؤساء الأحزاب بعرض رؤيتهم خلال الفترة السابقة والمقبلة.

وقال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ، وأمين تحالف الأحزاب المصرية ، إننا نطالب بأن يتم تحويل تحفظ اموال الاخوان الي تنفيذ في هذا الاموال خلال الفترة الحالية ، لافتا أن التحالف كان له العديد من الانشطة المجتمعية العديدة في كافة المحافظات.

جاء ذلك خلال أكبر ملتقى سياسي بمشاركة لفيف من التكتلات والأحزاب المصرية، حيث يستعرض المشاركون جهود الأحزاب السياسي خلال العام الماضي ورؤيتهم للعام المقبل، وذلك تحت عنوان «مشاركة من أجل الوطن.. حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل».

وأضاف مطر، أن التحالف له العديد من المطالبات بتعديل قوانين الانتخابات بما يدعم القائمة المطلقة لافتا أن تحالف الاحزاب السياسية يؤيد بالكامل القائمة المطلقة.

وتابع:" أن هناك ثوابت نسير عليها في التحالف هو دعم الدولة المصرية ودعم الرئيس السيسي وما يقوم به من انجازات كبرى يشهد له كل مواطن مصري، لافتا أننا ندعم الدولة في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية".

ومن جانبه قال عفت السادات، رئيس حزب السادات، وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن هذا الملتقى السياسي يعد فريد من نوعه وجمع كل الشركاء فى مرحلة حاسمة لهذا الوطن، مضيفا أن تحالف الأحزاب المصرية من أول يوم يتفق على دعم الدولة، موجها الشكر للرئيس السيسي على كل هذه الإنجازات التى تمت على أرض الواقع وأيضا جيش مصر العظيم والذي يعد الدرع والسيف.

وفي سياق متصل قال اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، خلال كلمته إننا نتمى التوفيق للجميع من المشاركين وسنبقي دائم داعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية.

كما وجه طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكين الشكر على تنظيم هذا الصالون السياسي، مؤكدا أن الحزب حريص على مشاركة القوى السياسية والأحزاب بكل قوة وجدارة خلال الفترة الراهنة.

ووجه درويش، خلال كلمته بملتقى السياسي للأحزاب، الشكر للرئيس السيسي الذي أعطنا الفرصة للعودة مرة أخرى ولاتميز لأحزاب على أخرى والكل يعمل للصالح العام ودعم الدولة المصرية، وأيضا نشكر الرئيس الذي يثبت أنه حمى هذا الشعب ويواصل الجهد والتضحية ويؤكد أن مصر سوف تظل هي الريادة والقوية.