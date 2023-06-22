انت الان تتابع خبر تجاوز الـ30 ألف دولار.. "البيتكوين" تحلق إلى أعلى سعر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقاً لبيانات موقع "كوين ديسك"، بحلول الساعة 19:21 بتوقيت موسكو، ارتفعت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم بنسبة 11.13% لتصل إلى 30.17 ألف دولار، وكان أعلى ارتفاع في قيمة العملة الرقمية بتاريخ الـ 26 من أبريل الماضي حيث سلجت 30 ألف دولار.



وسجلت عملة البيتكوين في وقت سابق اليوم ارتفاعا ملحوظا بحو 8% لتسجل 28850.68 دولارا.