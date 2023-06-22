انت الان تتابع خبر تطورات "الغواصة المفقودة".. حديث عن ضوضاء عبر السونار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال خفر السواحل الأميركي: "سنواصل عمليات البحث والإنقاذ عن الغواصة المفقودة، لدينا 5 فرق إنقاذ تبحث عن الغواصة وستنضم لها 10 فرق إضافية في اليومين المقبلين".

وأضاف: "لا تعرف حقا ما تسمعه من ضوضاء عبر السونار، البحث جار في المنطقة التي تم التقاط الضوضاء فيها".



وتم الإبلاغ عن اختفاء الغواصة "تيتان" ليلة الأحد، على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند الكندية، وفقا لمركز تنسيق الإنقاذ المشترك الكندي في هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوشا.

وبدأت عملية إنقاذ في مياه المحيط الأطلسي العميقة، الاثنين، بحثا عن الغواصة التي كانت تقل 5 أشخاص، لتوثيق حطام سفينة "تايتانيك" الأيقونية التي غرقت قبل أكثر من قرن.

الأشخاص الذين كانوا على متن الغواصة هم الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، والرئيس التنفيذي للشركة المشغلة "أوشن غيت" ستوكتون راش، والمستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت، ورجل الأعمال المقيم في بريطانيا شاهزادا داود وابنه سليمان.