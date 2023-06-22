انت الان تتابع خبر برشلونة يحسم صفقة جديدة.. هذه تفاصيلها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي عقد جوندوجان مع مانشستر سيتي في 30 حزيران الجاري، ولم يوافق اللاعب الألماني على عروض التجديد مع السماوي.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، على حسابه بموقع التواصل تويتر "لقد حصل برشلونة على الموافقة النهائية من رابطة الليجا على تسجيل جوندوجان كصفقة جديدة".



وأضاف فابريزيو "الصفقة كانت معقدة، لكن جوندوجان وقع عقود انتقاله إلى برشلونة قبل دقائق قليلة".

وأتم "وقع جوندوجان على عقد لمدة عامين حتى حزيران 2025 مع خيار التمديد لعام آخر".

يذكر أن اللاعب الألماني كان من العناصر التي قادت مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية في الموسم المنصرم.