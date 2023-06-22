شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب ونواب يشاركون فى أكبر ملتقى سياسى.. الشعب الجمهورى يستعرض أجندته التشريعية.. حماة وطن: السيسى نقل مصر من "لا دولة" إلى"دولة".. وتيسير مطر يطالب بتعديل قانون الانتخابات.. ومشاركة قوية لتنسيقية الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد كبير من رؤساء الأحزاب أعضاء مجلس النواب والشيوخ فى ملتقى الأحزاب السياسية والمنعقد الآن داخل أحد فنادق التجمع الخامس والذى يضم حزب مستقبل وطن، وحزب المؤتمر وحزب حماة الوطن وحزب الشعب الجمهورى وحزب مصر الحديثة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويهدف الملتقى، لطرح جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وما هى رؤيتها للعام المقبل، من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية، ويشمل الأعضاء المشاركين: أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيرى.

ويبدأ الملتقى اليوم فى محافظة القاهرة كمرحلة أولى، وتشمل المرحلة الثانية قطاع الصعيد وينعقد فى محافظة سوهاج، والمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة فى الإسكندرية.

حزب الشعب الجمهورى يستعرض أجندته التشريعية فى ملتقى الأحزاب السياسية

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الحمهوري، إن حزبه تأسس في عام 2012، كأحد الأحزاب التي أفرزتها ثورة يناير، مشيرا إلى أنه منذ تأسيس الحزب وكان معارضا للإخوان وسياسة هذا التيار.

جاء ذلك خلال أكبر ملتقى سياسي بمشاركة لفيف من التكتلات والأحزاب المصرية، حيث يستعرض المشاركون جهود الأحزاب السياسي خلال العام الماضي ورؤيتهم للعام المقبل، وذلك تحت عنوان «مشاركة من أجل الوطن.. حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل».

وتطرق " أبو هميلة"، إلى الحديث عن الأداء البرلماني لحزب الشعب الجمهوري، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للأداء البرلماني "شاركنا في معظم القوانين التي صدرت عن مجلس النوب، وأبدى الحزب رأيه في أكثر من 70 تشريعا، كما قدم العديد من المقترحات في تشريعات أخرى".

وحول الأجندة التشريعية لحزب الشعب الجمهوري خلال الفترة المقبلة، أشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب إلى أن حزبه يجهز حاليا لاقتراح بعض القوانين، وأهمها قانون تنظيم الجامعات، إضافة إلى قانون حرية تداول المعلومات.

من جانبه، قال أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري، إن الحزب يعتمد على مبادئ العمل المؤسسي، مشيرًا إلى أنه بعد الإعداد الدقيق تمكن الحزب من الإنتشار بمقراته على مستوى الجمهورية، ونظم العديد من الدورات وورش العمل لأعضاءه.

ولفت الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهورى، إلى أنه تم عقد العديد من ورش العمل لمناقشة وتقييم الأداء النيابي لنواب الحزب والأدوات الرقابية، موضحًا أنه تم عمل بروتوكولات عديدة مع عدد من الوزارات، كما سيتم خلال الفترة المقبلة بعقد دورات تدريبية للنواب واعضاء الحزب.

وأشار إلى أنه تم إعداد رؤية الحزب بشأن الحوار الوطني، بمختلف المحاور التي يناقشها الحوار، كما نظم العديد من الصالونات لمناقشة القضايا التي يناقشها الحزب.

وحول الدور المجتمعي، أشار إلى أن الحزب يعمل على دعم مسيرة التنمية من خلال رؤية مصر 2030، ونفذ العديد من المبادرات في المجالات التوعوية والتنموية والخدمية والرياضية.

نائب رئيس "مستقبل وطن": النشاط المجتمعى للحزب اعتمد على الانتشار بجميع المحافظات

قال أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم وعضو مجلس الشيوخ، إن النشاط المجتمعي لـ"مستقبل وطن" اعتمد على الانتشار في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف فى كلمته بأكبر ملتقى للأحزاب السياسية، أن الحزب نظم العديد من الفعاليات، ومنها مسابقة اوائل الطلاب، ومعارض المستلزمات الدراسية، ومراجعات للطلاب في مختلف المراحل، ودورات تدريبية، ودوري مستقبل وطن، ورحلات عمرة للأم المصرية، ومبادرة شتاء دافئ، بالإضافة إلى خدمة الأسر الأكثر احتياجا، وتنظيم حملات محو الأمية، وتنظيم ندوات للمرأة في كافة المحافظات، بالإضافة إلى المبادرة الأهم والأضخم "هدية الرئيس".

حماة وطن بملتقى الأحزاب السياسية: الرئيس السيسى نقل مصر من "لا دولة" إلى "دولة"

أكد النائب أحمد العوضى، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن المنافسة السياسية لا تعمل على خلق المناخ السياسى الملائم من العمل سويا لتحقيق التنمية الشاملة، ولكن الحاجة إلى التعاون الدائم بين الأحزاب والقوى السياسية خطوة هامة لدعم التنمية وهو ما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال الحوار الوطنى بين جميع الأطراف ليُعيد لحمة جميع الأطراف من أجل مصلحة الوطن.

جاء ذلك فى كلمته بالمرحلة الأولى من أكبر ملتقى سياسى بمشاركة حزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهورى وحزب حماة الوطن وحزب مصر الحديثة وحزب المؤتمر، وتحالف دعم الأحزاب السياسية الذى يضم 42 حزبا، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ويحضر المؤتمر أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيرى للأحزاب والكيانات المشاركة.

وأكد على أن حزب حماة الوطن يسعى دائمًا أن يكون رائد وذارع أساسى فى التنمية المستدامة مع الدولة المصرية والانتقال للجمهورية الجدية قائم على الشمولية والعدالة والمساواة، وذلك من خلال المشاركة بالفعاليات والأنشطة التى يُطلقها الحزب من خلال الأمانات المختلفة من أجل الارتقاء بحياة المصريين.

من جانبه، طرح النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، رؤية الحزب السياسية خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها الاستحقاق الدستورى القادم بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، ومواصلة الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى قاد ثورة التنمية والبناء، وعمل على نقل مصر من لا دولة إلى دولة، مشيرا إلى أن رؤية الحزب الوقوف خلف القيادة السياسية من أجل دعم الوطن والمواطن.

وأكد نصير على أن عقب هذا الاستحقاق سنكون أمام مواصلة العمل وفقا للدستور بشأن انتخابات المحليات والتى تعد استحقاق دستورى، وهو ما يعمل عليه الحزب على مدار الفترة القادمة.

تيسير مطر يطالب بتعديل قانون الانتخابات والتحول للقائمة المطلقة

طالب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين تحالف الاحزاب المصرية، بمواصلة تفعيل قرارات التحفظ على أموال الإخوان.

وأضاف في كلمته في ملتقي الاحزاب السياسية أن التحالف له العديد من المطالبات بتعديل قوانين الانتخابات بما يدعم القائمة المطلقة.

وتابع أن هناك ثوابت يسير عليها التحالف، أهمها دعم الدولة المصرية والرئيس السيسي، وما يقوم به من إنجازات كبرى يشهد له كل مواطن مصري..

حزب مصر الحديثة يقترح إنشاء منصة لتوظيف الشباب وتحالف للتواصل مع المواطنين

وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن الملتقى السياسي يؤكد أن الأحزاب موجودة على الأرض والحياة السياسية لا يمكن أن تكون موجودة وثرية بدون الأحزاب، مشيرًا إلى أن ملتقى الأحزاب السياسية يبين للشارع أن الأحزاب موجودة ومتفقة مع بعضها، رغم التنافس الذي بينها، إلا أن ما يهمها في النهاية هو الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن حزب مصر الحديثة يتبنى مبادرة جديدة، وهي إنشاء منصة لتوظيف الكفاءات وجميع الفئات، وتكون منصة عالمية، نستعرض من خلالها خبرات تلك الكفاءات، لتساعد الشباب كثير في التوظيف.

من جانبه، قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن الحزب يرفع شعار المواطن أولا، كما يرفع شعار بناء مصر الجديدة اقتصاديا واجتماعيا، مشيرًا إلى أنه بالتوازي مع هذا فإن الحزب يؤدي دوره التشريعي والرقابي، ساعيا إلى تحقيق المصلحة العامة.

وأوضح أن الحزب لم يرفض أي قانون إلا من خلال معايير دستورية، ولنا مواقفنا في كافة التشريعات المطروحة، بالشكل الذي يحقق طموحات المواطنين، ليكون أكثر فاعلية وشفافية.

وسلط على أبرز مشاركات الحزب تحت قبة البرلمان، والتي منها المشاركة في تعديل قانون تيسيرات استيراد السيارات المقيمين بالخارج، إضافة إلى العديد من طلبات الإحاطة منها المتعلق واقعة مدرسة المعتمدية بنات كرداسة، كما رفض الحزب قانون الاعتمادات المستندية، ورفض فرض عقوبات على التسرب من التعليم.

"المؤتمر" بملتقى الأحزاب السياسية: نقدم تعديلات على قانونى الإجراءات الضريبية وحماية المستهلك

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر: "إننا نقدم نموذجا لعمل حزبي مجتمعي سياسي مشترك، ونأمل أن نرى نموذجا آخر لهذا التجمع، حتى لو اختلفت الرؤى، فالهدف في النهاية هو مصلحة الوطن والمواطن".

جاء ذلك خلال أكبر ملتقى سياسي بمشاركة لفيف من التكتلات والأحزاب المصرية، حيث يستعرض المشاركون جهود الأحزاب السياسي خلال العام الماضي ورؤيتهم للعام المقبل، وذلك تحت عنوان "مشاركة من أجل الوطن.. حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل".

وأضاف "مرشد" أن حزب المؤتمر أنشئ لغرض وطني قومي، وكان شغله الشاغل هو مصلحة الوطن، وإنشاء جيل يقود هذا الوطن، مشيرًا إلى أن حزب المؤتمر كان له ملحمة في ثورة 30 يونيو، بعدما نشأ من رحم ثورة 25 يناير.

وأوضح أن حزب المؤتمر منفتح على الآخر، وينتهز هذه الفرصة للعمل تشريعيا وكذلك في المجالات الأخرى على رأسها المجال الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع خلال الفترة الحالية، مؤكدا ضرورة العمل تحقيق التنمية، والتي كان لمبادرة حياة كريمة دور كبير في هذا الملف.

من جانبه، قال اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه بعد مرور 10 سنوات من ثورة 30 يونيو، والتي شكلت واقعا جديدا للمجتمع المصري، ساهم حزب المؤتمر في تكوين رفض عام لما قامت به جماعة الإخوان.

وأشار إلى أن حزب المؤتمر شارك في النقاشات التي دارت في الشارع السياسي، وجاءت التعديلات الدستورية في عام 2019، لتعلن عن عودة مجلس الشيوخ، وشارك أعضاء الحزب ليؤدوا دورهم الدستوري على أكمل وجه، كما شارك في مجلس النواب، الذي أنجز العديد من التشريعات المهمة.

وأوضح أنه وأعضاء حزبه تقدموا بـ213 طلب إحاطة و116 مشروع قانون، وغيرها من الأدوات الرقابية، كما ينوي تقديم تعديلات على قانون الإجراءات الضريبة الموحد، وقانون حماية المستهلك، وتقديم قانون جديد للأحزاب.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن أمانة المجالس النيابية للحزب، تقوم بإعداد العديد من مشروعات القوانين التي تهم الشارع والمواطن المصري.

مشاركة قوية لتنسيقية الشباب فى ملتقى الأحزاب السياسية

شهدت ملتقى الأحزاب السياسية، مشاركة خاصة من ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث استعرض النائب عمرو يونس، أمين سر تكتل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جهود وأنشطة التنسيقية على مدار الفترة الماضية.

وأكد على أنه من حسن الطالع أن يتم هذا التجمع الحزبى والسياسى مع ذكرى التأسيس الخامسة للتنسيقية وهو الكيان الذى يؤمن بالتعددية والتنوع بمشاركة 26حزبًا والحريصة على دعم الحياة السياسية بإتاحة الفرصة للكوادر الشبابية فى الانخراط فى عمل منتظم بما يعزز الممارسة الديمقراطية الصحيحة وفقا لمفهومها سياسة بمفهوم جديد.

وأستعرض النائب عمرو يونس الجهود التشريعية والرقابية لنواب التنسيفية بمجلسى النواب والشيوخ على مدار الفترة الماضية، مؤكدًا على أن هذه الأنشطة تضمنت 12 مشروع قانونعدد كبير من الأدوات الرقابية ما بين طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة والمناقشات العامة، بجانب دراسات مجلس الشيوخ والتى وصل عددها لـ 8دراسات.

ولفت النائب عمرو يونس إلى أن المحور الاجتماعى على المستوى التشريعى كان من أولويات نواب التنسيقية، حيث مشاركة حزب مستقبل وطن لإقرار قانون قادرون بإختلاف والتعديلات الخاصة بحماية المستهلك والولاية على المال وحظر زواج الأطفال، ومصحات العلاج، بجانب ممارسة الدور الرقابى المختلف على ضبط الأسعار وتوفير الأراضى الخاص ببناء المستشفيات وغيرها من الموضوعات التى تصب فى صالح المواطن.

وأكد أيضا بأن المحور الاقتصادى كان من الأولويات أيضا حيث تعديلات سوق المال بشأن شهادات الكربون والدور الرقابى الخاص بتقييم أصول الشركات والديون الخارجية وأعباء الموازنة، بجانب الدراسات الخاصة بتفعيل التعاونيات وزراعة القطن، مشيرا إلى أن هذه الجهود جزء من استراتيجة عمل يتم العمل بشأنها على مدار الفترة الماضية بما يحقق التكامل والتعاون من أجل مصلحة المواطن والوطن من خلال جميع ممثلى الأحزاب داخل التنسيقية.

من جانبه استعرض مصغب أمين، أمين سر مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، جهود التنسيقية بما تخدم الجهود المجتمعية على مدار الفترة الماضية والتى تضمنت أنشطة وفعاليات وبرتوكلات مع ممثلى الحكومة وذلك من خلال الشباب المؤمن بقيمة الوطن ومصلحته على أرض الواقع.

حسام الخولي يستعرض الأداء البرلماني لمستقبل وطن خلال ملتقى الأحزاب السياسية

استعرض النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، النشاط البرلماني للحزب خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرا إلى أنه الحزب تقدم بـ 249 سؤال و4328 طلبات الإحاطة ، وبلغ عدد النواب المتحدثين عن الحزب نحو 252 نائبا.

جاء ذلك خلال أكبر ملتقى سياسي بمشاركة لفيف من التكتلات والأحزاب المصرية، حيث يستعرض المشاركون جهود الأحزاب السياسي خلال العام الماضي ورؤيتهم للعام المقبل، وذلك تحت عنوان «مشاركة من أجل الوطن..حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل».



وتطرق إلى أبرز التشريعات التي شارك فيها الحزب، خلال دور الانعقاد الثالث،. والتي من بينها مشروع قانون المجلس الأعلى صناعات السيارات صديقة البيئة، وتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، وإصدار قانون الهيئة العامة للنقل النهري، ومشروع تعديل أحكام المدنية ومشروع قانون تعديل الأسلحة والأخير، مشروع قانون العلاوات، ومشروع قانون تنظيم أحكام الشهر العقاري، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام المقاولين وتعوضيهم، ومشروع قانون تعديل قانون بمنح التزام البنية يذة الفوقية واستغلال وصيانة ميناء تحيا مصر.

ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إلى أن كل قانون صدر كان لصالح المواطن وأحدث طفرة نوعية.

وأشار إلى مشروعات قوانين مجلس الشيوخ، والتي منها مشروع إنشاء صناعات السيارات ومشروع تعديل قانون العرضيات والمقاولات، وقانون الاستثمار وقانون السلك البدلوماسي، ومشروع قانون المخالفات، ومشروع قانون مصر القومية وبعض القوانين يشارك فيها الأحزاب الأخري.

ويهدف الملتقى، لتسليط الضوء على جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضى، وعرض الرؤية المستقبلية من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعى والأجندة التشريعية التى سيتم مناقشتها من خلال نوابهم بغرفتى البرلمان.

ومن المقرر أن يواصل المؤتمر مراحله خلال الفترة المقبلة بالمرحلة الثانية قطاع الصعيد وينعقد فى محافظة سوهاج، والمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة في الإسكندرية.

ويشارك فى الملتقى، أعضاء الهيئة البرلمانية، أمناء التنظيم أمناء الشباب أمناء العمل الجماهيرى.