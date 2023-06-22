أول رد من “سرايا القدس” على اغتيال إسرائيل 3 فلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - اعتبرت "سرايا القدس" الفلسطينية في بيان أن تنفيذ إسرائيل عملية اغتيال بطائرة مسيرة، راح ضحيتها 3 من مقاتليها "لن تنال من العزيمة"، متوعدة برد "قوي"، وفق روسيا اليوم.



وقالت "سرايا القدس - كتيبة جنين" في بيانها: "تمضي قوافل الشهداء، ويتقدم الرجال لمقارعة المحتل غير آبهين بمن عاداهم أو خذلهم، متوكلين على الله، وآخذين بأسباب النصر، ويقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الله، ومهرا للحرية للدفاع عن كرامة وعزة هذا الشعب العظيم".

وأضافت السرايا: "تزف سرايا القدس - كتيبة جنين ثلة من أبطالها الذين ارتقوا مساء اليوم في جريمة اغتيال جبانة نفذتها طائرة مسيرة لجيش الاحتلال، وهم: الشهيد القائد الميداني: صهيب عدنان الغول (27 عاما) قائد إحدى تشكيلات كتيبة جنين - سرايا القدس، والشهيد البطل: محمد بشار عويس (28 عاما) أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، والشهيد المجاهد: أشرف مراد السعدي (17 عاما) أحد مجاهدي سرايا القدس - كتيبة جنين".