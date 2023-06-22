الإمارات.. الإفراج عن 988 محبوسًا بمناسبة عيد الأضحى

ياسر رشاد - القاهرة - أمر رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 988 محبوسا في المنشآت الإصلاحية والعقابية من المحكومين في قضايا مختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق روسيا اليوم.

وفي تعليقه على هذا القرار، أكد النائب العام للدولة، المستشار حمد سيف الشامسي، أن هذا الأمر "يعتبر لفتة إنسانية تجسد نهج العطاء والتسامح لصاحب السمو رئيس الدولة وحرص سموّه على منح المعفو عنهم فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع كأعضاء صالحين، يلتزمون بقوانين الدولة بما يكفل تعزيز مسيرتها التنموية نحو المستقبل المزدهر"

وأوضح الشامسي أن هذا القرار "يعكس رؤية وحرص رئيس الدولة على تعزيز قيم التراحم والتسامح والمحبة والتلاحم الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز الأمل والإيجابية في قلوب النزلاء المفرج عنهم وأسرهم، وتوفير فرصة حقيقية لإعادة بناء حياتهم والاندماج في المجتمع بشكل صحي".