شكرا لقرائتكم خبر عن شروط اختيار رئيس مجلس إدارة الجهاز المصرى للملكية الفكرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على المادة الثامنة من قانون إنشاء المجلس المصرى للملكية الفكرية والخاصة بشروط تعيين رئيس الجهاز ونائبه

وتنص المادة (8) على:

يشترط أن يتوفر في كل من رئيس الجهاز ونائبه الشروط الآتية:

1) أن يكون مصرياً.

2) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

5) أن يكون من ذوي الخبرة في اختصاصات الجهاز وأعماله.

6) ألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات منصبه أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته.

وكانت النائبة أميرة أبو شقة اقترحت إضافة شرطين آخرين وهما ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة وأن تثبت لياقته الصحية، إلا ان الحكومة ممثلة فى الوزير علاء الدين فؤاد رفضت المقترح على اعتبار أنه ليس من الطبيعى ان يتم تعيين شخص مريض، وهو ما وافق عليه لمجلس حيث صوت بالرفض على مقترح النائبة أميرة أبو شقة.