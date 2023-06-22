شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توصيات لـ"شباب النواب" لدعم الأندية الشعبية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بضرورة دعم الأندية الشعبية لتستطيع مواصلة الدور المنوط بها خلال الفترة المقبلة، ولعل أبرز هذه التوصيات تفعيل قانون الرياضة لحصول هذه الأندية على التيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها فى التشريع.

وفيما يلى نستعرض هذه التوصيات:

1) تعديل مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الخاصة بالإعفاءات لتتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

2) عقد اجتماع مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لبحث موضوع دوري المحترفين.

3) اجتماع الجهة الإدارية برؤساء مجالس إدارات الأندية الشعبية والجماهيرية لبحث ودراسة المشكلات والعمل على حلها.

4) إعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من ضريبة القيمة المضافة.

5) الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.

6) نقل ولاية الأراضي المقام عليها الأندية الشعبية من الجهات صاحبة الولاية إلى ولاية وزارة الشباب والرياضة.

7) تخفيض رسوم الاتحادات الرياضية المحصلة من الأندية الشعبية الخاصة بالقيد والتسجيل.

8) زيادة الدعم الموجه للأندية الشعبية في المناطق النائية والمحافظات الحدودية وكذلك لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة.

9) ضرورة أن تعمل مجالس إدارات الأندية الشعبية على زيادة مواردها.

10) قيام وزارة التنمية المحلية بتسهيل إجراءات الأندية مع الأحياء والمحافظات في استخراج التصاريح اللازمة لتنمية الإنشاءات الاستثمارية بها لتعظيم مواردها.