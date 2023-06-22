انت الان تتابع خبر مقتل وإصابة قرابة 40 شخصاً بانفجار مطعم في الصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وكالة "شينخوا" الرسمية نقلا عن لجنة الحزب الشيوعي في المنطقة أن "تسرب غاز نفطي مسال (...) تسبب بانفجار في مطعم شواء".

وأضافت الوكالة أن سبعة أشخاص آخرين يتلقون العلاج، أحدهم في "حالة حرجة"، بينما يعاني الباقون من حروق وخدوش.



وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" الرسمية رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق في موقع الانفجار، بينما يتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم.

وتناثرت شظايا الزجاج وغيرها من الحطام في الشارع المظلم الذي يضم عددا آخر من المطاعم ومحلات الترفيه.

حدث الانفجار قرابة الساعة 8,40 مساء (12,40 ت غ) في مطعم فويانغ للشواء الذي يقع في حي سكني وسط ينتشوان، عاصمة منطقة نينغشيا التي تتمتع بحكم ذاتي، عشية مهرجان قوارب التنين الذي يستمر ثلاثة أيام.

وقالت قناة "سي سي تي في" الخميس أن الرئيس الصيني شي جينبينغ "طالب ببذل أقصى الجهود لعلاج الجرحى وتعزيز مراقبة اجراءات السلامة والإدارة في القطاعات والمجالات الرئيسية لحماية حياة الناس وممتلكاتهم".

ولفتت وزارة إدارة الطوارئ إلى أن خدمات الإطفاء والإنقاذ المحلية أرسلت أكثر من 100 شخص و20 مركبة إلى موقع الحادث في أعقاب الانفجار.

وأشارت الوزارة إلى أن جهود الإنقاذ اختتمت بحلول الساعة الرابعة من صباح الخميس.