انت الان تتابع خبر ما قيمة "الأضرار البيئية" إثر تدمير سد كاخوفكا؟.. كييف تُجيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأحدث الانهيار في السد في السادس من يونيو فيضانات مدمّرة اجتاحت منطقة خيرسون التي تسيطر أوكرانيا على أجزاء منها وروسيا على أجزاء أخرى، ما أجبر الآلاف على الفرار وأثار المخاوف من كارثة بيئية.

واتّهمت كييف موسكو بـ"الإبادة البيئية" عبر تفجير السد العائد إلى الحقبة السوفييتية والواقع على نهر دنيبرو، بينما ألقت روسيا باللوم على أوكرانيا.



وأفاد رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال في مؤتمر لإعادة الإعمار أقيم في لندن "كل يوم تتكبد روسيا خسائر جديدة مرتبطة بأوكرانيا".

وأكد أن البنك الدولي يقدر الكلفة الإجمالية لإعادة إعمار أوكرانيا تقدّر بحوالي 411 مليار دولار.