[ الصومال.. مقتل 45 عنصرا من "الشباب" بعملية عسكرية جنوبي البلاد ]

أعلنت وزارة الإعلام الصومالية، الأربعاء، مقتل 45 عنصرا من حركة "الشباب" بعملية مشتركة في إقليم شبيلى السفلي جنوب البلاد.



وأفادت الوزارة في بيان بأن "جهاز المخابرات الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين (لم يحددهم) نفذ عملية أمنية مخططة وقعت في مزرعة فاي يوسف قرب بلدة يمبس بولاية جنوب غرب الصومال المحلية".



وأضاف البيان أن "العملية المشتركة استهدفت موقعا كان يستعد فيه عناصر الشباب لشن هجمات ضد مقار حكومية بإقليم شبيلى السفلي".



وأشار إلى أن العملية "أسفرت عن مقتل 45 من عناصر الشباب بينهم قياديون"، دون إفصاح عن أسمائهم.



ولم يذكر البيان ما إذا كانت العملية قد وقعت برا أم جوا، إلا أن الشركاء الدوليين غالباً ما يدعمون القوات الصومالية في العمليات الجوية.



وأكد البيان أن "الحكومة الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ستواصل عزمها لدحر الإرهابيين أينما كانوا".



ويشن الجيش الصومالي عمليات ضد "الشباب" بدعم من مقاتلين قبليين وشركاء دوليين على رأسهم الولايات المتحدة، وذلك منذ إعلان الرئيس حسن شيخ محمود حربًا شاملة لمواجهة الحركة في أغسطس/ آب 2022.



وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربا ضد "الشباب" التي تأسست مطلع عام 2004، وتبنّت عدة تفجيرات داخل البلاد.



الأناضول

