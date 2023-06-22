شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اقتصادية الشيوخ: تشجيع القطاع الخاص والتركيز على صناعات حقيقية ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة والاستثمار لهما أهمية كبيرة، مضيفًا: الصانع هو في الأصل مستثمر، ولذلك فإن المعوقات موجودة للطرفين ومتعلقة بمشاكل الصناعة نفسها.

وأضاف سمير فى تصريحات على هامش انعقاد فعاليات مؤتمر الحوار الوطنى: نحتاج وضع جدول زمني لكل ما نقوله ونقترحه عن الصناعة والاستثمار، كما يجب بحث كيفية تشجيع القطاع الخاص والتركيز على صناعات حقيقية، ونسأل أنفسنا بعد 10سنين هنصنع إيه بامتياز؟

وأشار إلى أن الدول غيَّرت سياستها الاستثمارية وأصبحت تتوجه في صناعات محددة، مؤكدة حاجة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى التشجيع، مطالبا باستخراج رقم قومي للمؤسسات المختلفة، حتى تتعامل مع جهة واحدة، بدلًا من الجهات الكثيرة التي تتعامل مع المؤسسات ومنها ما يحدث في الضرائب.

وأكد ضرورة الاهتمام بالتعليم، حيث يوجد جهة وحيدة وهي معمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك يجب الاهتمام بها بشكل كبير جدًا.