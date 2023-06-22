شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ياسر الهوارى: يجب التركيز على الأنشطة الإنتاجية وحل مشكلات المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه ياسر الهواري، عضو مجلس النواب، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من السياسيات المالية التي استهدفت تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال ، إن الفترة المقبلة تتطلب العديد من الإصلاحات، عبر استراتيجة قومية شاملة، تتضمن سبل المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في عملية البناء والتنمية، بجانب الاستفادة من الكفاءات الادارية واتاحة قنوات جديدة للتمويل، واستكمال مسيرة الاصلاح الهيكلي والتركيز على الانشطة الانتاجية.

وقال ياسر الهواري، ممثل حزب الشعب الجمهوري، إنه لا بد تحديد قطاعات الدولة التي ستتخارج منها ، والانتهاء من طرح الصكوك السيادية لجذب المزيد من الموارد الدولارية، والنظر في برنامج الاطروحات العامة لعدد من شركات القطاع العام، مع ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي ودمج بعض الهيئات وبعض الوزارات.

كما أوصى بضرورة حل مشكلات المصانع المتوقفة ، ودعم المشروعات الاستثمارية والقطاعات الانتاجية المختلفة.