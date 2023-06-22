شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البواردي يشهد حفل تخريج دورة الحرب الرابعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

شهد وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، الأربعاء، حفل تخريج دورة الحرب الرابعة التي عقدت بكلية القيادة والأركان المشتركة، بحضور الفريق الركن رئيس أركان القوات المسلحة عيسى سيف بن عبلان المزروعي، وعدد من كبار ضباط والمسؤولين بوزارة الدفاع.

وألقى نائب قائد كلية الحرب العميد الركن مهندس أحمد المعلا، كلمة رحب فيها بوزير الدولة لشؤون الدفاع راعي الحفل والحضور، وذكر أن كلية الحرب كرست جهودَها لبناء القادة القادرين على تلبية طموحات الدولة وحماية مكتسباتها، فعملت على تطوير قدرات منتسبيها في فهم البيئة الأمنية الاستراتيجية بأبعادها، وتطوير مهارات القيادة والتخطيط والتفكير الاستراتيجي لديهم، وإعداد الاستراتيجيات الوطنية والعسكرية، وتنمية مفاهيم إعداد الدولة وإدارة مواردها للدفاع عنها.



وقال نائب قائد كلية الحرب:"نفوذ الدول لم يَعُدْ يُقاس بمديات مدافعها فحسب، بل إن القوة يجب أن تقترن بالعلم وفنون استخدام هذه القوة وصولًا إلى الابتكار، ولذلك فقد رسمنا طريقًا واضحًا لتحقيق مهمة الكلية، مستمدين مبادِئَها من حكمة رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".



وهنأ نائب قائد الكلية في ختام كلمته الضباط الخريجين وقال: "أيها الأخوة الخريجون.. لقد بذلتم جهدًا مقدرًا في تحقيق متطلبات الدورة، عملتم فأبدعتم، أفدتم واستفدتم، حتى تكللت مساعيكم بالنجاح، فكنتم عند حسن الظن".