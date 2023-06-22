انت الان تتابع خبر ضحايا الإرهاب بلا تخصيصات في الموازنة و110 آلاف شهيد ببغداد.. هذه التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير المؤسسة عبد الإله النائلي، إن عدد ضحايا الإرهاب المسجلين لدى المؤسسة يبلغ 110 آلاف شهيد في بغداد لوحدها"، لافتاً إلى أن "الموازنة المقرة مؤخراً لم تتضمن تخصيصات لهذه الشريحة، وبالتالي لا يمكن الإيفاء بالمستحقات المالية لهم، لاسيما موضوع صرف البدل النقدي للوحدة السكنية نظرا لصعوبة استحصال أراض أو وحدات سكنية بالعاصمة".وبين أن "المبلغ الوحيد الذي تم رصده لهذه الشريحة هو 100 مليار دينار ضمن قانون الأمن الغذائي خلال العام الماضي 2022، إذ تم تخصيصه للبدل النقدي فقط"، مشيرا إلى أن "المؤسسة تصرف مبلغ 10 ملايين دينار بين 10 آلاف عائلة شهيد كدفعة أولى".

وذكر النائلي أن "المؤسسة صرفت 70 بالمئة من إجمالي المبلغ، أي ان المتبقي لا يغطي سوى جزء بسيط منهم، لذا طالبت البرلمان بالموافقة على مناقلة مبلغ 200 مليار دينار لشمول بقية العوائل، علما أن المؤسسة وضعت مفاضلة للأسر التي لديها أكثر من شهيد، وكذلك كبار السن، فيما سيشمل البدل النقدي ذوي الشهداء الذين لم يتسلموا أراضي أو وحدات سكنية في المحافظات".

ولفت النائلي إلى تقديم تعديل على قانون ضحايا الإرهاب يتضمن ربط اللجان التعويضية بالمؤسسة لتكون لديها كامل الصلاحية في النظر بالمعاملات، مؤكدا سعي المؤسسة للتحقق من القيد الجنائي من خلال التنسيق مع وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية لا سيما بعد اكتشاف 1200 معاملة لإرهابيين تم شمولهم بين الشهداء والمصابين، الأمر الذي دعا المؤسسة الى اتخاذ إجراء بإيقاف أي معاملة بشكل احترازي في حال عدم التحقق من مصداقيتها، وفقا للصحيفة الرسمية.