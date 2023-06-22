انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:

سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 145,500 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس.



سعر بيع الدولار 145,500 لكل 100 دولار

في الجنوب:

سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 145,750 لكل 100 دولار

يشار إلى أن أسعار الصرف انخفضت منذ ثلاثة أيام تدريجيا، بعد الوصول إلى عتبة 149، بيد أنها تتغير خلال اليوم الواحد عدة مرات.

