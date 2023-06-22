انت الان تتابع خبر حصلوا على هدية بمقدار أوزانهم.. تكريم "مثير" لـ3 لاعبين بالمنتخب الاسباني (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتُوج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 5 - 4 بركلات الترجيح على منتخب كرواتيا، مساء الأحد الماضي، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت على ملعب (فينورد) في مدينة روتردام الهولندية. وقامت مقاطعة "لوس بالاسيوس ذ فيلافرانكا" بإعطاء كل من: خيسوس نافاس، وفابيان، وغافي، مقدار أوزانهم من الطماطم.

‏وتبعد المقاطعة التي ينتمي لها الثلاثي 35 كيلومترًا عن إشبيلية وتعيش على الزراعة وتشتهر بجودة الطماطم والبطيخ والعنب. يذكر أن أوناي سيموني، حارس مرمى المنتخب الإسباني، لعب دور البطولة في اللقاء، بعدما تصدّى لركلتين من المنتخب الكرواتي خلال ركلات الترجيح.