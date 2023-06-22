شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تبدأ زيارة ميدانية للشرقية.. وتتفقد مشروعات بمنيا القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، صباح اليوم الخميس، زيارتها الميدانية بمحافظة الشرقية، بتفقد مشروع المحطة الوسيطة لجمع المخلفات بمنيا القمح، وذلك برفقة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والذي كان في استقبال اللجنة.

وشهد الوفد البرلماني، بحضور نواب دائرة منيا القمح، الاستماع لشرح عن المحطة الوسيطة والتي تكلفت 17 مليون و650 ألف جنيه، وبطاقة استيعابية 256 طن يوميا.

وخلال العرض أشار مسئولي المحطة ونواب الدائرة، إلى أن هناك سيارتين فقط تقومان بنقل القمامة إلى المقالب من المحطة، وهناك حاجة لزيادة المعدات، لاسيما وأن المحطة تخدم 11 وحدة محلية بواقع 99 قرية.

من جانبه أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس الوفد البرلماني، أنه سيتم التوصية بتوفير الإمكانيات اللازمة لتقوم المحطة بدورها على النحو الأمثل.

كما تفقد الوفد البرلماني، مشروع استكمال الطريق الدائري بمركز منيا القمح بطول 2625 مترا، والذي بدأ العمل فيه، ومنتظر الانتهاء منه مع نهاية عام 2023.

وتفقد الوفد طريق مدينة منيا القمح _ الزقازيق، وما شهده من أعمال تطوير وتحويلات مرورية نجحت في إنهاء مشكلات الزحام بمدخل منيا القمح.

يترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، ويضم الوفد النواب محمد وفيق عزت، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر اللجنة، أحمد رمزي، محمد رجب، محسن أبو سمنة، محمود البرعي، ومي غيث، ومن أمانة اللجنة، أحمد حشيش، ومحمد شعبان، ويرافق اللجنة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.