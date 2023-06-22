شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يعقد أولى اجتماعات تنسيقية التعاون مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لبرنامج التعاون بين المجلس والإتحاد الأوروبى، واستعرضت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس جهود المجلس خلال الفترة من ديسمبر 2022 وحتى يونيو 2023 فى إعداد الخطه الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء الكوادر داخل المجلس وإعداد الهيكل التنظيمى للمجلس ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى شباب الجامعات والتعاون مع هيئات المجتمع المدنى ومع مجلسى النواب والشيوخ.

كما استعرضت التعاون مع الوزارات المختلفة وخاصة وزارات الداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والشباب، وكذلك المجالس الحقوقية مثل المجلس القومى للطفولة والأمومه ، والمجلس القومى للسكان ، والمجلس القومى لذوى الإعاقة ، كما استعرضت دور المجلس فى إعداد الحلقات النقاشية حول قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، وقانون حرية تداول المعلومات وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان ، ومساهمة المجلس فى جلسات الحوار الوطنى .

وأكد الحضور على أهمية منظومة الشكاوى بالمجلس، وأكد السفير كريستيان برجر "رئيس بعثة الإتحاد الاوروبى بالقاهرة " دعم الإتحاد الاوروبى لبرنامج التعاون المشترك مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ، وتقديره للجهود المبذولة فى هذا البرنامج.

ولفت الى أن هذا الجهد المبذول هو علامه عن حسن الإدارة ، والقيادة الرشيدة ، وتوفر الإدارة السياسية لتحقيق النجاح فى مجال حقوق الإنسان ، وهذا سوف ينعكس إيجابياً على صورة مصر فى تقارير الإتحاد الأوروبى المرتبطه بحقوق الإنسان .