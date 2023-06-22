شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منصور بن زايد ووزير خارجية أوزبكستان يبحثان التعاون والعلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الأربعاء، في قصر الوطن، وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الإمارات وأوزبكستان، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بما يُحقق مزيدًا من التقدم والخير والازدهار للبلدين والشعبين.

واستعرض الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع بختيار سعيدوف الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.



وأكد الشيخ منصور بن زايد حرص الإمارات على تطوير علاقاتِها مع أوزبكستان، لِتوسيع آفاق التعاوُن في كافة المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.



من جانبه، قال بختيار سعيدوف إن "أوزبكستان تهتم بدعم الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات، ودعم التنسيق الثنائي بين الدولتين في مختلف القضايا".