شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الامارات يأمر بالإفراج عن 988 نزيلًا في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمر رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 988 نزيلًا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تأتي مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، التي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة للبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بما ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.



ويحرص رئيس الدولة، كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تعزيزا للروابط الأسرية، وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة للعودة إلى الطريق، الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.