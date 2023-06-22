شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الاقصى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين الاسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية في ساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول أسطورة "هيكلهم" المزعوم وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية الغاضبة من قبل المصلين والمرابطين.