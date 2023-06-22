شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الامارات ووزير خارجية إيران يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، في قصر الشاطئ، وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان.

ورحب رئيس الامارات، خلال اللقاء، بوزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق الذي يجري زيارة عمل إلى الإمارات، والذي بدوره نقل إليه تحيات رئيس إيران الدكتور إبراهيم رئيسي، وتمنياته للإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمّله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى الرئيس الإيراني، وتمنياته لبلده وشعبه بالمزيد من النماء والتطور.



وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، وسبل دعم التعاون والعمل، بما يحقق مصالحهما المشتركة.



كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها، وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها.