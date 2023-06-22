انت الان تتابع خبر بسبب الاهمال.. الطرق في جانب الكرخ تسجل حوادث مستمرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هنا في وسط العاصمة وتحديدا في جانب الكرخ وبالقرب من مراب البياع، طرق ومجسرات تبدو وكأنها بعيدة عن الصيانة والاكساء الا انها عبدت اكثر من مرة لكن سرعان ما تخسفت بسبب نوعية المواد غير الملائمة لسير المركبات الثقيلة الامر الذي اثار امتعاض سائقي المركبات.

وفي مكان ليس بالبعيد عن المجسرات وفي الشارع ذاته تظهر بين الفينة والاخرى تخسفات وحفر يكون ضحيتها سائق المركبة الذي يتحمل الاعباء المادية الناتجة عنها كما هو الحال مع هذه الحفرة الواقعة وسط شارع رئيسي.

