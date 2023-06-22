انت الان تتابع خبر "45 دقيقة من القلق".. امتعاض طلبة السادس الاعدادي من تغيير الموقع الامتحاني (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الطلبة وهم يركضون؛ نتيجة تغيير موقعهم الامتحاني قبل 45 دقيقة من أداء امتحان مادة الاسلامية. ومن خلال الفيديو، ظهر طالب، وهو يصرخ ويمتعض من تغيير الموقع الامتحاني من الجامعة التقنية الى جامعة اوروك، خلال أداء الامتحان الأول بامتحانات الصفوف المنتهية لطلبة السادس الاعدادي. ولم تصدر وزارة التربية لغاية الان، أي توضيح، بشأن المقطع المصور والذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.