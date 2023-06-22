انت الان تتابع خبر "45 دقيقة من القلق".. امتعاض طلبة السادس الاعدادي من تغيير الموقع الامتحاني (فيديو) والان مع التفاصيل
ومن خلال الفيديو، ظهر طالب، وهو يصرخ ويمتعض من تغيير الموقع الامتحاني من الجامعة التقنية الى جامعة اوروك، خلال أداء الامتحان الأول بامتحانات الصفوف المنتهية لطلبة السادس الاعدادي.
ولم تصدر وزارة التربية لغاية الان، أي توضيح، بشأن المقطع المصور والذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدر وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، عدة توجيهات للكوادر التدريسية القائمة على العملية الامتحانية للسادس الاعدادي، فيما طالب الطلبة بعد كتابة الأسماء داخل الدفتر الامتحاني.
وذكرت وزارة التربية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الجبوري وجه، رسالة تأكيد مشددة الى القائمين على العملية الامتحانية من مديري مراكز ومراقبين بضرورة التعامل الحسن مع الممتحنين ومراعاة ظروفهم النفسية".
وأشار الى "تجنب التشتيت الذهني بالتحدث او التصوير داخل القاعات وتكرار العبارات المقلقة مثل تذكيرهم بما تبقى من وقت الامتحان او سحب الدفتر الإمتحاني وبعض الجُمل التي قد تؤثر سلباً لا إيجاباً على واقع الاداء إضافة إلى الإبتعاد عن استخدام الكلمات القاسية والمربكة".
ومن جملة التوجيهات أيضاً، "تبليغ الطلبة بعدم كتابة الاسماء داخل الدفتر لأنها تعد من حالات الغش وان كانت دون قصد، فيما بث الجبوري "روح الإصرار والعزيمة في نفوس الممتحنين"، مطمئناُ إياهم بأن "الامتحانات هي مرحلة إكتشاف للقدرات والمعلومات تنقلهم حيث تطوير الذات، متمنياً لهم دوام السداد وتحقيق الطموحات".
وانطلقت امتحانات السادس الاعدادي، بكافة فروعه، يوم أمس الأربعاء بمشاركة قرابة 700 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات العراق.