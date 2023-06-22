انت الان تتابع خبر المعروفة باسم "عباس الركابي".. القضاء يوجه باستقدام "رقية رحيم" (وثيقة متداولة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة قضائية متداولة، فأنه "سيتم التحقيق معه بخصوص جريمة الفعل الفاضح والمقدمة من المشتكي (الحق العام).

كما ان المدعوة رقية تظهر في بعض الأحيان على شكل انثى واحياناً على أنها ذكر، وفي سابقة أُخرى استخدمت عجلات حكومية مظللة وقامت بالنداء من اللاسلكي في الشارع العام.

وظهرت رقية مؤخرا في تسجيل فيديوي خادش للحياء من خلال تعرية جسمها من الأعلى مما أثار استياءً لدى رواد منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

و"عباس الركابي" شخصية معروفة على تطبيق "التيك توك" ولديها متابعون من داخل وخارج العراق، غير أن هناك خلافاً على هويتها بسبب ظهورها تارة على هيئة فتاة، وترى أُخرى على هيئة ذكر.

وفي البداية ظهرت على هيئة فتاة تُدعى "رقية"، وبعدها تحولت إلى "عباس"، وأخيراً ظهرت بملابس نسائية وأبرزت ملامحا الأنثوية، وسمت نفسها "راما".