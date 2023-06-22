انت الان تتابع خبر زيدان يعلن اعادة بناء كافة المحاكم وفق نموذج واحد وبتصميم حديث والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام القضاء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "زيدان وخلال جلسة مجلس القضاء الاعلى المنعقدة، صباح اليوم، أعلن انطلاق مشروع اعادة بناء جميع ابنية المحاكم في كافة مراكز المحافظات والاقضية والنواحي وفق نموذج واحد".وأضاف، أن "التصميم سيكون حديثاً ويلبي الحاجة الفعلية لممارسة العمل القضائي بشكل متميز سواء بالنسبة للقضاة أو الموظفين".

وأشار البيان الى، أن "انطلاق هذا المشروع يأتي بعد اقرار مجلس النواب تخصيص المبالغ اللازمة لتمويل هذا المشروع".