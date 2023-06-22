انت الان تتابع خبر الإطاحة بـ15 إرهابياً في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في ورد لـ الخليج 365، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في ناحية البعاج ومنطقتي الرشاد والعيثة وسيطرتي الشهيد سبهان وجباب".

واضافت أن "العملية أسفرت عن القاء القبض على (15) إرهابياً مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب في قضاء ربيعة والكرمة والقائم والشرقاط والموصل وقد جرى تسليمهم الى جهات الطلب أصولياً".

