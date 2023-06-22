شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي فى الحوار الوطنى: نعاني إشكالية بين الثقافة والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمد صبحي، على أهمية الحوار الوطني، مشيدًا بالقائمين عليه والمشاركين فيه، وإسهاماتهم في تقدم الحركة الواعية في مصر في ظل ما يحيط بنا من ظروف، وهو نهج متحضر ينال احترام الجميع، مشيرًا الى أن الثقافة والفن يبرزان الأكفاء، وفي مصر يمثلان الريادة الحقيقة.

وقال الفنان محمد صبحي خلال كلمة مسجلة بمناقشات "مستقبل الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني"، :"لنا أن نفخر بمصر كفنانين، نعم مصر لها الريادة، فكان الأشقاء العرب من لم يأت منهم لمصر لا يلمع، فمصر هي من علمت العالم أن الانطلاق والريادة يأتب من هنا، فالناس كان تصطف على الشبابيك، وكان في القاهرة فقط كان 28 مسرحًا اختفت الآن بدأت أن تختفي، وكذلك بدأت تختفي دور العرض".

وأوضح أن الهوية هي بداية الموروثات وإذا تابعنا فترة العشرينات، سنجد أن هناك قامات في جميع المجالات، مضيفا ان هناك إشكالية بين التكنولوجيا والتخلف، فالمفترض مع قمة التكنولوجيا هناك ثوابت لا يمكن التخلي عنها، لكننا للأسف تخلينا عن موروثاتنا والجميل فينا، فلم يصبح هناك صحف ورقية الآن، واليوم المسارح مغلقة، وأكاد أنا الوحيد من يعمل في الصحراء، رغم المفترض أن أعيش تجربة كفنان وحركة نقدية لا أن يتم تعليبنا.

وواصل :"الفن لابد أن يعبر للثقافة التي هي سلوك، فهناك ممارسات هدت أجمل ما فينا بسبب غياب التخطيط، لافتا إلى أن مصر كان بها أكثر من ٦٠ منتج منهم من يقدم الأعمال التافهة لم يلتفت لها أحد بسبب وجود الإيجابي، وهذا سلوك وثقافة شعب، وكنا نتمسك بجملة أن العلم يحعل العالم يعلم أنه يعلم، وأن الجاهل يجهل أنه جاهل.

واستطرد :"اختفى كل ما هو ورقي تحت حجة أنه يجب أن نقفز للتكنولوجيا، دون أن نتمسك بالحلو والأجمل فيما عيشناه، دون أن نتعامل مع التكنولوجيا والسوشيال ميديا بوعي، خاصة وأن لدينا قدرات فائقة في مصر قصاصين ونحاتين ومثقفين وفنانين وتعبنا فيه، مشيرا إلى أن التلفزيون المصري كان هو التلفزيون العربي الذي صنع برامج تبني وعي ومعلومة وتحفز لأن تعلم أكثر وصنع النجوم، كنا نعمل بملاليم لنرد الجميل للتلفزيون، ونتمنى أن يصل بنا الحوار الوطني إلى بر الأمان".

فيما أكدت الفنانة نهال عنبر، أهمية دور الأسرة والمجتمع والمدارس ومراكز الشباب والمراكز الثقافية فى المحافظات والقرى، فى تنمية وعي الأطفال بالثقافة والهوية الوطنية حتي لايكون عرضة للمعلومات الخاطرة والمغلوطة التي تتنتشر عبر الوسائل المختلفة.

واشارت إلي أهمية إطلاق المسابقات وبرامج ثقافية للأطفال وإقامة رحلات ثقافية، مشددة على أهمية أن تكون تلك البرامج الثقافية والوعي بها بطرق غير مباشرة لأن الطرق المباشرة احيان لاتحقق المرجو منها.

وطالبت عنبر بضرورة توفير كامل الدعم للمراكز الثقافية فى القرى والنجوع، باعتبارها مكان اللبنة الأولى لتنشئة الأطفال والشباب.