شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: الثقافة هى العمود الفقرى الثابت للأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الثقافة هي العمود الفقري الثابت للأمم، مشيرًا إلى أنه خلال السبعة آلاف سنة الماضية ظلت النقوش والحكمة واللغة والثقافة ثابتة وموجودة وباقية.

وقال خلال كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن الثقافة هي عصب بناء الدولة والحفاظ عليها أمر فرض وواجب وطني لا لبث فيه.

وذكر جمال الكشكى، أن هناك مجموعة من الكتب يجب تطبيقها إجباريًا فى الجامعات والكليات المختلفة، وتضاف إلى المجموع، على أن تتضمن ثوابت وشكل وروح الدولة المصرية، ومنها كتب يجب أن تكون ضمن الاستراتيجية الثقافية، مثل كتب مستقبل الثقافة فى مصر لطه حسين ونشأت الروح القومية وفجر الضمير وغيرهم من الكتب الأخرى.

وشدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على ضرورة مواجهة أمواج السوشيال ميديا، ومواجهة أي مؤثرات سلبية على الثقافة قد تضر بعقول الطلاب والأطفال.

فيما أكد أمير رمسيس مخرج وكاتب مصري، على دور المهرجانات في التنمية الاقتصادية، منوها دورها الاقتصادي الكبير وأهميتها.

وأعطى رمسيس مثال لمدينة كانت مغمورة ولكن تحولت بشكل كامل بسسب المهرجانات والاهتمام بها، قائلا: "كان يوجد مدينة في جنوب فرنسا لا يعلم عنها أي أحد، ولكن تم عمل بها مهرجانات واشتهرت وأصبحت معلومة للجميع وهذه المدينة تدعى كان".