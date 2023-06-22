شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "المؤتمر" يقدم مقترحات للحد من العنف الأسرى بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت داليا الأتربى، مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن "هناك مجموعة من الأسباب وراء العنف الأسرى، منها غياب الواعذ الدينى؛ ووجود مشكلات اقتصادية والتربية الخاطئة".

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الأسرة بالحوار الوطنى والتى ناقشت المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى، تحت عنوان "ما يرتبط بالعنف الأسرى: الأسباب وسبل المواجهة".

وقدمت مساعد رئيس حزب المؤتمر؛ عدة اقتراحات جاءت على النحو التالى:

- التوسع في إنشاء عيادات نفسية للأطفال وأعضاء الأسرة المعرضين للعنف الأسري.

- منع أى مشاهد عنف أسرى من جميع وسائل الإعلام ومنها الدراما والسينما.

- وضع قوانين رادعة ضد من يمارس العنف الأسرى.