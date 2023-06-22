شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران تستضيف عدة دورات تدريبية بالتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت وزارة الطيران المدنى بتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران، خلال الأسبوع الماضي عدة دورات تدريبية بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدنى، جاء من بينها البرنامج التدريبي بعنوان " الإدارة الإستراتيجية للنقل الجوي" والذي استمرت فعالياته على مدار الخمس أيام الماضية بمشاركة 22 متدربا من ممثلي إدارات النقل الجوى من الدول العربية الشقيقة، شملت دول كل من المملكة العربية السعودية والمغرب واليمن إلى جانب عدد من ممثلى سلطة الطيران المدنى المصري.

أدار البرنامج الدكتور حسن محمد حسن أستاذ الاقتصاد فى جامعة حلوان، وبإشراف من خالد عنتر خبير النقل الجوي بالمنظمة العربية للطيران المدني.

وعقدت وزارة الطيران دورة تدريبية أخرى بعنوان "قانون النقل الجوى" بمقر الوزارة في الفترة من 11 إلى 15 يونيو الحالى وشارك فى الدورة 17 من الممثلين لكل من المملكة المغربية الشقيقة وجمهورية مصر العربية، هذا وقد حاضر فيها الدكتور عصام عبد المعبود أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، وبإشراف من خالد عنتر خبير النقل الجوي بالمنظمة العربية للطيران المدني، ودارت الدورة حول المفهوم العام للقانون الدولى حيث تم إمداد المتدربين بكافة المعلومات المرتبطة بمفهوم القانون العام والقانون الدولى والقوانين والقواعد الحاكمة للنقل الجوى سواء على المستوى الدولى وفقاً لأحكام منظمة الطيران المدني الدولى أو على المستوى المحلى وفقا للتشريعات الداخلية للدول، وكذلك إطلاعهم على الاتفاقيات الدولية لمنظومة النقل الجوي وبخاصة تعريفهم بكافة جوانب اتفاقيه شيكاغو للنقل الجوي التي أنشئت منذ عام 1944 فضلا عن تسليط الضوء علي المنظمات العاملة بصناعة النقل الجوي.

وعلى صعيد آخر، شاركت مصر ممثلة في سلطة الطيران المدني المصري، في أعمال الدورة الـ67 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، والتي عقدت بمدينة الرباط بالمملكة المغربية على مدار يومي الـ 7 و8 من يونيو الحالي، حيث ترأس الوفد المصري الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني وعضوية المهندس هشام عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوى بسلطة الطيران المدنى، ويأتي هذا الاجتماع بهدف تعزيز التعاون بين الأشقاء العرب فى مختلف مجالات الطيران المدنى.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للطيران المدنى هي منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق التعاون و تطوير العمل بين الدول العربية الأعضاء فى مجال الطيران المدنى بما يسهم فى توحيد الأراء والجهود الفاعلة لمواجهة التحديات التى قد تواجه هذه الصناعة على المستويين الإقليمى والدولى، ويبلغ عدد أعضائها إلى 22 دولة عربية، هذا وقد قامت المنظمة بعقد ما يقرب من أكثر من 25 دورة تدريبية فى مختلف مجالات الطيران المدنى بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصري.