شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الحوار الوطنى قائم على أساس التفاعل بين جميع الآراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أن الحوار الوطني قائم على أساس التفاعل بين جميع الآراء، وليس الاشتباك.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة تحت المحور المجتمعي اليوم /الخميس/؛ لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.

وأشار المنسق العام للحوار الوطني إلى أن الحوار عقد 44 جلسة نقاشية سابقة لم تشهد أيا منها تشاحن أو خروج عن ضوابط الحوار بل اختلاف في الرؤى في سياق من الاحترام والتفاهم، مؤكدا أن أساس الحوار هو التفاعل بين الحاضرين وليس الاشتباك.

من جانبها، أكدت مقرر مساعد المحور المجتمعي الدكتورة هانية شلقامي أهمية الثقافة باعتبارها المحتوى المعنوي للتنمية والمواطنة والتقدم، ما يستدعي بلورة عدة رؤى تثري هذا البناء المعنوي الذي يحتاجه كل المصريين.

وأشارت إلى أن الهدف هو إرساء علاقات سوية تنتج محتوى إعلامي وصحفي ومجتمعي وشعبي وحكومي قادر على المحافظة على الهوية المصرية وقوى مصر الناعمة.

بدوره، قال مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني الدكتور أحمد زايد إن مناقشات اللجنة خلال الجلستين السابقتين كانت مثمرة للغاية ومهمة، مشيرا إلى أن جلستي اليوم تناقشان دور المؤسسات الثقافية في المجتمع وكيفية تعظيم هذا الدور وعدد من القضايا المرتبطة بهذا الموضوع مؤكدا ضرورة تفعيل دور المؤسسات الثقافية ووضع سياسات ثقافية فعالة.