انت الان تتابع خبر اشتباكات مسلحة بين جمعيات معارضة لإيران واسقاط طائرة مسيرة.. ماذا يجري في كردستان؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لمسؤول بقوات البيشمركة في مدينة السليمانية، فإن "الاشتباكات اندلعت صباح اليوم في منطقة زاكروس 25 كيلو شرقي مدينة السليمانية، بين (جمعية كادحي كردستاني) و(جمعية كادحي كردستان الثورية)، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين من الطرفين، خلال المواجهات التي استُعملت فيها أسلحة مختلفة".كما أفادت جمعية كادحي كردستان، بمقتل عنصرين من قوات البيشمركة التابعة لها في هجوم شنه مقاتلون من جمعية الكادحين الثوري الكردي الإيراني في محافظة السليمانية.

وقالت اللجنة المركزية لجمعية كادحي كردستان في بيان، إن جمعية الكادحين الثورية هاجمت مراكز تدريب ومخيمات وأطلقت النار على قوات البيشمركة بواسطة القنص وللأسف، ولغاية الآن، قتل اثنان من قوات البيشمركة من جمعية كادحي كردستان، وهما سامان إبراهيمي وهيوا صادقي".

وأضافت اللجنة في بيانها "قد بذلنا قُصارى جهدنا لعدم وقوع هذه الحادثة، ولكن أولئك ولتعويض فشلهم لا يتوانون عن ارتكاب أي فعل وجريمة".