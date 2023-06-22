انت الان تتابع خبر اشتباكات مسلحة بين جمعيات معارضة لإيران واسقاط طائرة مسيرة.. ماذا يجري في كردستان؟ والان مع التفاصيل
كما أفادت جمعية كادحي كردستان، بمقتل عنصرين من قوات البيشمركة التابعة لها في هجوم شنه مقاتلون من جمعية الكادحين الثوري الكردي الإيراني في محافظة السليمانية.
وقالت اللجنة المركزية لجمعية كادحي كردستان في بيان، إن جمعية الكادحين الثورية هاجمت مراكز تدريب ومخيمات وأطلقت النار على قوات البيشمركة بواسطة القنص وللأسف، ولغاية الآن، قتل اثنان من قوات البيشمركة من جمعية كادحي كردستان، وهما سامان إبراهيمي وهيوا صادقي".
وأضافت اللجنة في بيانها "قد بذلنا قُصارى جهدنا لعدم وقوع هذه الحادثة، ولكن أولئك ولتعويض فشلهم لا يتوانون عن ارتكاب أي فعل وجريمة".
وتتخذ الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة من مناطق إقليم كردستان مقراً لها، وبالتحديد مناطق بنجوين، كويسنجق، رانيا، رابرين، وأغلب تلك المناطق تقع في السليمانية وأربيل.
وفي سياق منفصل، سقطت طائرة مسيرة من دون طيار، ظهر اليوم الخميس، في قرية "شرويتي" التابعة لقضاء بشدر في محافظة السليمانية ولم يسفر سقوطها عن اية خسائر بالأرواح أو أضرار مادية.
وتشير المعلومات الواردة إلى أن الطائرة المسيرة سقطت من تلقاء نفسها، هذا ومن المؤمل أن تصدر الجهات المعنية توضيحاً أو بياناً رسمياً عن الحادثة.