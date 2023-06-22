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رئيس هيئة النزاهة: لا نقبل ابدا للبيانات التي تصدر وهدفها "طمطمة" الفساد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال حنون في مؤتمر صحفي، "سنحاسب كل من يسعى لتقويض النجاح والعودة لأيام الفساد"، مشيرا الى انه "تم ضبط مزور 3 هويات تقاعدية واسترداد 165 مليون دينار منه".

كما أعلن عن رفضه البيانات التي تصدرها المؤسسات الحكومية العراقية وهدفها "طمطمة" الفساد والفاسدين، فيما أشار الى فساد بـ 40 مليار دينار من ملف يعود لنقيب بوزارة الدفاع".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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